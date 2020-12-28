Emine Erdoğan, çevrim içi yapılan 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı'na video mesaj gönderdi.

"2030 Yolu" başlıklı zirveye katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Bugün, dünyanın en önemli gündemi, iklim krizidir. Bu konuda alarm zili durmadan çalıyor. Aldığımız nefesten, gıda zincirine kadar birçok alanı da etkiliyor" açıklamasını yaptı.

"Muhtemel krizlere karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Bu süreçte her gün yeni mücadele alanlarının da karşılarına çıktığına işaret eden Emine Erdoğan, "Daha düne kadar, plastik kirliliğini önlemeye çalışıyorduk. Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren pandemi, kirliliğe yeni bir boyut kattı. Birleşmiş Milletlerin Çevre Programı'na göre, maskelerin yüzde 75'i çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacak. Ne acı. Dolayısıyla, sadece var olan sorunlara çözüm aramak artık yetmiyor. Muhtemel krizlere karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Değişimden yana adım atmazsak, açlık, kuraklık ve göçler dünyanın kaderi olacak"

Bilim insanlarının kritik bir eşikte bulunulduğunu söylediğini aktaran Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da geri dönüşü olmayan karanlık bir gelecek, çocuklarımızın gerçeği olacak. Değişimden yana adım atmazsak, gelecekte açlık, kuraklık ve göçler, dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım, gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle, yediden yetmişe, çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Adeta, küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz."

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi, sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor"

Emine Erdoğan, alışılagelen, üretirken tüketen sistemlerin artık sonunun geldiğine dikkati çekerek, "Doğa dostu üretim sistemlerine geçmenin tam vaktindeyiz. Dünyanın her yerinde artan bir doğa bilinci görüyoruz. Bilinçli tüketiciler çevreye zarar vererek yapılan üretimleri hızla terk ediyorlar" diye konuştu.

"Arz-talep" bahanesi arkasına saklanmanın yürürlükten kalktığına vurgu yapan Emine Erdoğan, hayvanlar üzerinde test yapmayan kozmetik markalarının yükselişe geçtiğini, yiyecekten tekstile kadar organik üretim yapan firmaların yaygınlık kazandığını belirtti.

Emine Erdoğan, tüm bunların umut verici gelişmeler olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"İşte bu noktada, çevre dostu işler yapan firmaların hikayesinin tanıtılması, son derece önemli. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor. Lütfen onlara, attıkları her adımda zararsızlık ilkesini gözetmelerini erken yaşlarda öğretelim"

Emine Erdoğan, medyanın çevre konusunda göstereceği duyarlılığın da son derece önemli olduğunun altını çizdi.