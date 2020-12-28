İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, yeni vaka sayısı 24 Aralık'tan bugüne 24 bin 462 artışla 1 milyon 879 bin 413'e çıktı.

Son 4 günde salgınla bağlantılı 298 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ölenlerin sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Avrupa'da en fazla vefatın görüldüğü 5. ülke

Avrupa'da bugüne kadar salgında en fazla ölümün olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya olurken, İspanya 5. sırada bulunuyor.

İspanya'da 24 Aralık'ta, her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vakası 262 iken bugün itibarıyla bu rakam 246'ya düştü.

COVID-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Avrupa'da aşı dağıtımda ilk aksaklık yaşandı

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) vardığı anlaşma sonrasında Pfizer-BioNTech aşısını alan ve 27 Aralık'ta ilk aşılamaya başlayan İspanya, normal şartlarda bugün gelmesi öngörülen ikinci parti aşı siparişlerinin lojistik bir sorun nedeniyle yarına ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Pfizer'ın Belçika'nın Poors kasabasındaki fabrikasından çıkan aşıların yüklenip gönderilmesiyle ilgili bir sorun yaşandığını ve 350 bin dozluk aşının yarın geleceğini duyurdu.

Ülke basını, İspanya'nın dışında AB'deki 7 ülkeye daha aynı sorundan dolayı COVID-19 aşısının bir gün geç gideceğini yazdı.