TRT Haber Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Sinovac tesislerinde Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan koronavirüs aşılarını görüntüledi.

TRT Haber muhabiri Musab Eryiğit'in aktardığı bilgilere göre, 7 nakliye aracı aşıları taşımak üzere hazırlandı. İlk parti olan 1 milyon 340 bin aşı havalimanına transfer ediliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, gümrük prosedürleri nedeniyle aşıların Pekin Havalimanı'nda 24 saat beklemesi gerekiyor.

Aşıların Türkiye'ye ulaşması 1-2 gün daha sürecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini açıklamıştı.

Önce kontrol sonra dağıtım

Aşılar öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun kontrolünden geçirilecek. Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Ardından aşılar yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.