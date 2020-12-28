Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Aşılama programımız hazır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirterek, "Aşılama programımız hazır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Bakan Koca, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.
Aşının gerekliliğini bilim insanlarıyla topluma anlatmaya çalışacaklarını belirten Koca, "Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" açıklamasını yaptı.
Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020
Sıradaki Haber
Dünyada vaka sayısı 81 milyona yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz