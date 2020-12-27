Çin Komünist Partisi, Pekin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiğini duyurdu.

Virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağı açıklandı.

Acil durum alarmı

Pekin Başkent Uluslarararası Havaalanı yakınlarındaki Şunyi semtinde art arda vakaların tespiti nedeniyle başkentte panik havası oluştu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Acil durum ilanından sonra pek çok bölgede giriş-çıkışlar durdurulurken, hareketliliğin yüksek olduğu tüm noktalarda denetim ve kontroller sıkılaştırıldı.

COVID-19 testi kuyruğu oluştu

Havaalanı çalışanlarının bir bölümünün Şunyi semtinde ikamet ettiği biliniyor. Bölgede 92 laboratuvarda 800 bin kişiye COVID-19 testi yapılacağı ifade edildi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların test alanlarında uzun kuyruklar oluşturdukları görülüyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yeni yıl eğlenceleri iptal edildi

Acil durumu ilanıyla yeni yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptalini kararlaştırdı.

Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin’den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.