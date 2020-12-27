Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Çin'den gelecek koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs alarmı verildiğini hatırlatarak "Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir" dedi.

Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo