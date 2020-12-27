Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 Ağustos 1974'te şehit edilen 14 çocuk geçtiğimiz gün kimlik tespitleri yapıldıktan sonra defnedilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Türkiye, tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında olacak, canını, malını, hak ve menfaatlerini korumaya, gözetmeye kararlılıkla devam edecektir.



Bu gerçeği tüm dünya görmeli ve hakça bir çözüm yönünde sürece katkı vermelidir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 27, 2020

"Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımda şunları söyledi:

"KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi. Adadaki Türk varlığını yok sayan, yok etmeye çalışan ve buna göz yuman zihniyet bugün de çözümsüzlükte hayat buluyor. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye, tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında olacak, canını, malını, hak ve menfaatlerini korumaya, gözetmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu gerçeği tüm dünya görmeli ve hakça bir çözüm yönünde sürece katkı vermelidir."