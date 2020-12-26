Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te, EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği katliamla ilgili olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk için Muratağa Sandallar Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi.

“Yüreklerimiz parçalanıyor”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, o günün acısını hala hissettiklerini söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

Benan, “Yüreklerimiz parçalanıyor. Bugün yaşadıklarımız bizi 46 yıl öncesine götürdü. 46 yıl önce Rumların ve Yunanlıların EOKA-B terör örgütünün sivil halka yaptığı soykırım ve katliamlarını bir kez daha lanetliyoruz. 13 günlük bebekten 95 yaşındaki yaşlımıza kadar tek suçları Türk olmaktan başka bir şey değildi. Önce yakıp sonra topluca bir çukura gömdüler. Ölenlerden bir tanesi sağ kaldığı için o olayları gün ışığına çıkardı. Bugün 14 çocuğumuzu gömdük. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Konuşmak çok zor" dedi.

"O günleri yaşar gibi anımsıyoruz. Allah kimseye böyle acı vermesin yüreğimiz yanıyor"



14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından katledilen 14 Kıbrıslı Türk 46 yıl sonra defnedildi. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan yaşananları TRT Haber'de anlattı. pic.twitter.com/2kLq0ua4T2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2020

72 kişinin kimlik tespiti yapıldı

Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı çalışmalar neticesinde bugün 72 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söyleyen Benan, Geriye kalan 17 kişinin de DNA sonuçlarının beklendiğini belirtti.



