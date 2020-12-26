Savunma sanayiinden inşaata, sağlıktan gıdaya...

Türk iş insanları Katar'da pek çok büyük yatırıma imza attı.

Katar, sahip olduğu doğalgaz ve petrol yatakları sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Dünyanın dört bir yanından iş insanları da Katar’daki yatırımlardan pay almak için kıyasıya yarış halinde. Türk iş insanları da Katar’da hatırı sayılır projelere imza atıyor. Bunda hiç kuşkusuz iki ülke arasındaki yakın ilişki ve Türk yatırımcılarının başarısının payı büyük.

'Katar ile olan iyi ilişkiler savunma sanayiine de yansıyor'

Katar'daki Türk yatırımlarının ilk sırasında savunma sanayii ürünleri geliyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Katar’da genelde iyi olan ilişkilerimiz savunma sanayi işbirliklerine de yansıyor. Zırhlı araçlar, elektronik harp sistemleri, çeşitli kamera dedektör ve güvenlik ekipmanlari gibi faaliyetler devam ediyor. Yine deniz sistemleri gibi konularda önemli aşamalar kaydedildi. Şu ana kadar, yaklaşık 1 milyar doların biraz altında bir gerçekleşme oldu. Bunun daha da artacağını bekliyoruz" dedi.

'Türkiye, Katar'da kendini ispatladı'

Katar'da yatırım için dünya devleri ile kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Ancak Türkiye kendine güveniyor.

Havelsan Katar Ülke Direktörü Özgür Aytan, Katar'ın çok küçük bir ülke olmasına karşın rekabetin de çok yüksek bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin burada kendini ispatladığını ve büyüdüğünü söyledi.

'Katar'daki müteahhitlik işleri 20 milyar dolara yaklaştı'

İnşaat alanında Türk müteahhitler yaptıkları işlerle rakiplerinin hep bir adım önünde.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, "Katar'da yaptığımız müteahhitlik işleri yaklaşık 20 milyar dolara kadar vardı, daha da büyüyecek inşallah. Müteahhitlik sektöründe Türkiye denildiği zaman işi verip arkasına bakmadan çok rahat işini bitirebilen kendisi emin müteahhit firmalarımız var" diye konuştu.

'Altyapıda en fazla yüklenici firmalar Türk müteahhitlerindir'

Kaliteli iş ve iki ülke arasındaki dostluk bağı...

Bu iki etken Türk firmalarını Katar'da bir numaraya yükseltti.

Tekfen Proje Yöneticisi Ahmet Arat, "2005'ten bu yana en rahat iş yapabildiğimiz ülkelerin başında gelmekte Katar. Benim tahminim altyapıda en fazla büyüklük yüklenici Türk müteahhitlerdir. İlişkilerimiz sağlam önümüzdeki dönemde de çok büyük işler alacağımıza inanıyorum" dedi.

Simge statta Türk imzası

Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda birçok stat yatırımı gerçekleştirilecek. Kupanın simge statlarından birinde de yine Türk imzası var.

Yapılan mimarinin dizaynının zor ve birçok ödül aldığına vurgu yapan Tekfen Proje Direktörü Ersin Çetinkaya, mimarinin namaz sırasında erkeklerin başına taktığı takke figüründen aldığını söyledi.

Stadın birçok ilkleri de bünyesinde barındığını aktaran Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyadaki diğer tüm statlardan farklı bir sisteme sahip olan bir iklimlendirme sistemi var. Bu iklimlendirme sistemi hava şartları ne olursa olsun stadyumun her noktasında yaklaşık 24 derecelik sıcaklık elde edilecek."

Katar'dan Türk firmalara davet

Katar Ticaret Odası Başkan Vekili Muhammed al Kuwari, Türk firmalarından övgü ile söz etti, daha büyük projeler için Türk firmalarını davet etti.

"Türk mühendislik ve inşaat firmalarına teşekkür ederim. Bizim prestij projelerimize imza attılar. Yollarda, stadyum projelerinde, birçok önemli projemizde Türk firmalarımızı görebilirsiniz. Hem çok kaliteli iş çıkarıyorlar hem de zamanında teslim ediyorlar. Türk firmaları için Katar'da çok büyük fırsatlar mevcut. Bana göre gelecekte çok daha büyük yatırım ve iş birliktelikleri fırsatı olacaktır."

Al Kuwari sadece inşaat değil, enerji ve petrokimya dahil pek çok alanda Türk yatırımcılarını Katar'da görmek istediklerini söyledi.

Kamera: Şemi Demirel

Kurgu: Gökhan Güllü