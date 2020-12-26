Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tel Abyad'da teröristlerin sızma girişimi engellendi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad kırsalına sızma girişiminde bulunan teröristlerle Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandı.
PYD/YPG/PKK’lı teröristler, Türkiye’nin sorumluluk sahasındaki M-4 karayolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.
Sızma girişiminin hemen tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı.
Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan çatışmaların Ayn İsa’da gerçekleştiğine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Suriye Savaşı
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