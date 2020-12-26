Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 bin 273 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 169 bin 118’e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 740 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 bin 343’e yükseldi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28’i yurt dışı kaynaklı 1132 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 55 bin 902’ye çıktı.

Son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 793'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 38 bin 532 kişi sağlığına kavuştu.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komi syonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 12’si yurt dışı kaynaklı, 20 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 6’sı Liaoning eyaletinde 2’si başkent Pekin'de görülürken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 933 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 971 kişi iyileşti.

Yeni vakalar nedeniyle Pekin'de "evde kalın" çağrısı

Diğer yandan ülke basınında çıkan haberlere göre Pekin Belediyesi, kentin Çaoyang semtinde vakaların görüldüğü Lişingşing Plaza adlı binada çalışan 2 bin 975 kişinin test edildiğini açıkladı.

Yerel hükümet yetkililerinden Çın Bey, kentte Yeni Yıl ve Bahar Bayramı (Çuncie) tatili dolayısıyla yapılacak toplu etkinliklerle spor faaliyetlerinin iptal edildiğini belirterek, kent sakinlerine tatil boyunca evde kalmaları çağrısında bulundu.