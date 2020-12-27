MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok yönlü eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi’’ ile “Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi” veriyoruz.https://t.co/sELO6I9FPA#MSB #TSK pic.twitter.com/JD9qwpqzuF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020

Açıklamada, "Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası) veriliyor. Ayrıca 20 Aralık'ta başlayan ve 6 hafta sürecek olan Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.