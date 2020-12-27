Temmuz ayında eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

Tüm Türkiye'nin takip ettiği davayla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci Fatih Çekirge'nin gündeme getirdiği iddiaya göre, CHP'li bir Muğla milletvekili Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmelerini istedi.

"O aile de perişan"

Gazeteci Fatih Çekirge, "adı bende" dediği CHP'li vekilin, telefonla ulaştığı Pınar Gültekin'in babasına "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek." dediğini öne sürdü.

"Bunu duymamış olayım"

Çekirge, Gültekin'in babasının bu teklife karşılık, "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" yanıtını verdiğini aktardı.

Teklifi "insanlık dışı" olarak niteleyen Fatih Çekirge, "Konu mutlak açığa çıkmalı" dedi.

İddiayla Pınar Gültekin'in babası ve ailenin avukatından ise henüz bir açıklama gelmedi.

CHP'li vekiller iddiayı reddetti

CHP'nin Muğla milletvekilleri ise iddiayı reddetti. Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Suat Özcan, telefonla görüştükleri gazetecilere iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.

Asılsız iddia ile kendilerinin ve partilerinin hedef alındığını savundu.