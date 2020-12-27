Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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