Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2020'nin son kabine toplantısında gündem koronavirüs
Yılın son kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda, koronavirüsle mücadeledeki son durum, uygulanacak yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüsle mücadele gündemiyle toplanacak. 2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler kamuoyu ile paylaşılacak.
Aşı takvimine son şekli verilecek
Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.
Koronavirüs aşına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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