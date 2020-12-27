Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlk defa burs ve kredi alacakların ödemesi bu gece yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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