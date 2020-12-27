Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çığ altında kalan asker şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü.
Çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bir askeri arama çalışmalarına ise devam ediliyor.
Etiketler: Şehit Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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