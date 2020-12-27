Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü.

Çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bir askeri arama çalışmalarına ise devam ediliyor.