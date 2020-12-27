Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçla taksi durağına saldırdı, yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir’de, elinde bir kılıçla geldiği taksi durağına saldırıp camları kıran öfkeli müşteri yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak’ta bulunan bir taksi durağına gelen bir müşteriyle taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müşteri, bir süre sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi. Yanında getirdiği kılıçla durağa saldıran öfkeli müşteri, durağın camlarını kırdı. Yaşanan arbedede saldırgan müşteri de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan müşteriyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
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