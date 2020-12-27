Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 04:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan ölüme itti, Sahil Güvenlik kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan unsurları, Balıkesir açıklarında bir grup düzensiz göçmeni Türk karasularına itti. Sahil Güvenlik ekipleri, 37 sığınmacıyı kurtardı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Limana çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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