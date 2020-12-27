Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde 62 yaşındaki Cengiz G., sahte içki aldıktan sonra fenalaştı.
Cengiz G'nin eşi Ayşe G. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cengiz G'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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