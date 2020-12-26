Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Emre U. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisinin bahçesine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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