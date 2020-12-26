Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.