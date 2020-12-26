Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
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