Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyon esnasında adreslerde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Çorlu ve Muratlı ilçelerinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçki
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