Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir lokantada kurye olarak çalışan Alper Tolga Ö., yemek siparişi götürdüğü sırada kavşakta bir otomobille çarpıştı.

Çevredekiler, kaza yapan gencin yardımına koştu. Bu sırada çevredekilerden biri, Özcan'ın cebinden yola düşen cep telefonunu aldı. Telefonu önce eliyle arkasına gizledi ardından da kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yetkililerden yardım bekliyor

Kurye Alper Ö. telefonunu çalan hırsızın bulunması için yetkililerden yardım talep ettiğini söyleyerek, “Bana yardımcı olmaya çalışan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Herhangi bir vatandaş o şahsı tanıyorsa eğer bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.

Hırsızın yakalanması için polisin çalışmaları ise sürüyor.

