Kaza yapan kuryenin cep telefonunu çaldı
Denizli'de lokanta kuryesi, sipariş teslim etmeye giderken kaza yaparak motordan düştü. Çevredekiler yardımına koştu. İçlerinden biri ise kuryenin yola düşen cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir lokantada kurye olarak çalışan Alper Tolga Ö., yemek siparişi götürdüğü sırada kavşakta bir otomobille çarpıştı.
Çevredekiler, kaza yapan gencin yardımına koştu. Bu sırada çevredekilerden biri, Özcan'ın cebinden yola düşen cep telefonunu aldı. Telefonu önce eliyle arkasına gizledi ardından da kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Yetkililerden yardım bekliyor
Kurye Alper Ö. telefonunu çalan hırsızın bulunması için yetkililerden yardım talep ettiğini söyleyerek, “Bana yardımcı olmaya çalışan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Herhangi bir vatandaş o şahsı tanıyorsa eğer bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.
Hırsızın yakalanması için polisin çalışmaları ise sürüyor.
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