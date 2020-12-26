Trabzon İl Jandarma Kotumanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir apartta kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 18 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere, kumar oynamak ve COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 78 bin 750 lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Arama sırasında üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirilen bir kişi hakkında da ilgili kanuna muhalefetten işlem yapıldı.