Efeler ilçesinde polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından işlek cadde ve meydanlarda kontrol noktası oluşturdu.

Araçlarda evrak kontrolü yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Polisin kovalamacası sonucu otomobil, Çeştepe Mahallesi'nde yakalandı.

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yanındaki 3 kişiye toplam 5 bin 275 lira ceza kesildi.