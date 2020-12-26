Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Efeler ilçesinde polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından işlek cadde ve meydanlarda kontrol noktası oluşturdu.
Araçlarda evrak kontrolü yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.
Polisin kovalamacası sonucu otomobil, Çeştepe Mahallesi'nde yakalandı.
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yanındaki 3 kişiye toplam 5 bin 275 lira ceza kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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