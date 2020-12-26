Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karda aç kalan tilkileri vatandaşlar besledi
Hakkari'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkiler yol kenarına yuva yaptı. Yoldan geçenlerin yiyecek vererek beslediği tilkiler kameraya yansıdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından doğanın da karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor.
Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca yemek artıkları ve ekmeklerle besleniyor.
Hakkari'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkiler, yoldan geçenler tarafından fark edildi. Vatandaşların beslediği tilkiler, zamanla insanlardan kaçmamaya başladı.
İnsanlara alışan tilkilerin yemek yediği anlar kameraya yansıdı.
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