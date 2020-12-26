Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından doğanın da karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor.

Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca yemek artıkları ve ekmeklerle besleniyor.

Hakkari'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkiler, yoldan geçenler tarafından fark edildi. Vatandaşların beslediği tilkiler, zamanla insanlardan kaçmamaya başladı.

İnsanlara alışan tilkilerin yemek yediği anlar kameraya yansıdı.



