Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 02:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da 4 ayrı noktada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını itfaye ekipleri aşırı rüzgar nedeniyle söndüremiyor.
Yangın 4 ayrı noktada devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 01:43
- 01:32
- 01:36
- 00:45
- 00:26
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz