Elbistan Kaymakamlığından olayla ilgili yapılan açıklamaya göre, Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla mahalleleri arasında kalan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kömür havzasında saat 23.50 sularında kısmi bir göçük meydana geldi.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.