Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
Elbistan Kaymakamlığından olayla ilgili yapılan açıklamaya göre, Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla mahalleleri arasında kalan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kömür havzasında saat 23.50 sularında kısmi bir göçük meydana geldi.
Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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