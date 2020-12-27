Jandarma ekipleri, Urla'da Hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış ve 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Urla Adliyesine sevk edildi.

Mahkeme, 1 şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere, bir başka şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bırakırken 6 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak" ve "irtikap" suçlarından tutukladı.