Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 07:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine arazilerini satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Urla'da Hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış ve 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Urla Adliyesine sevk edildi.
Mahkeme, 1 şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere, bir başka şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bırakırken 6 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak" ve "irtikap" suçlarından tutukladı.
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