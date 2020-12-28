Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21'de başladı. 56 saatlik kısıtlama uygulaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamaya büyük oranda uyuldu.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım ve orman gibi sektörler kısıtlamadan muaftı. Kısıtlama sırasında saat 10 ile 17 saatleri arasında market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçiler açıktı.

Restoranlar sadece paket servis hizmeti yaptı. Kuryeler saat 24'e kadar verilen siparişleri evlere ulaştırdı.

Kısıtlamanın bitmesiyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere şehirlerde hareketlilik başladı.