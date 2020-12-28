Yeni asgari ücret bugün belli olacak
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret bugün belli olacak. Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısı yapılacak. Toplantının ardından yeni asgari ücret açıklanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
Taraflar taleplerini iletti
Ardından taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş'in ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.
Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı toplantıda paylaştı.
Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı.
Açıklanan rakam işçi kesimini memnun etmedi
Açıklanan tutar, işçi temsilcisi Türk-İş'i memnun etmedi. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı" denildi.
2021’in asgari ücreti açıklanacak
Son toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak.