Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Açıklamada "Bu gelişmenin ülkede altı yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

Yemen'deki ihtilafın insani trajediye döndüğü belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasının her zamankinden daha acil bir ihtiyaç haline geldiği vurgulandı.

İhtilafın Birleşmiş Milletler kararları ile çözülmesi gerektiğinin bir kez daha altı çizildi.

