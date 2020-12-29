Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar akşamı yaptığı açıklamada Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dünkü Kabine toplantısında, "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz" demişti.

Aşılarla ilgili süreç netleşti. Aşıları taşıyan uçağın Pekin Havalimanı'ndan TSİ 19.50'de hareket etmesi bekleniyor. Ancak gün içinde saatte değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Uçak İstanbul'a inecek

Sinovac yetkilisi de uçağın önce İstanbul’a ineceğini, aşıların kara yoluyla Ankara’ya transfer edileceğini aktardı. Uçağın çarşamba günü TSİ 06.00'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Şubata kadar 50 milyon doz Çin aşısı gelecek

İlk parti olarak 1 milyon 340 bin aşının havayoluyla geleceği belirtilmişti. Türkiye’ye, şubat ayına kadar Çin’den 50 milyon doz COVID-19 aşısı gelecek.

Koruyuculuğu yüzde 91,25



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıklamıştı. Koca, "Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."