SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında olduğu öğrenildi. Bir şüpheli ise aranıyor.

“Kara para aklayan SBK Holding'e ait şirketlerin serverlarının, operasyon öncesi kaçırıldığı ortaya çıktı."



İstanbul'da düzenlenen 132 milyon dolarlık kara para operasyonunun ayrıntılarına @trthaber ulaştı.https://t.co/Pf0pkgJzZB pic.twitter.com/E8OTkT04ny — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2020

Kaçırılan serverlarda ne vardı?

TRT Haber, operasyonun ayrıntılarına ulaştı. SBK Holding'e ait şirketlerin serverlarının operasyon öncesi kaçırıldığı ortaya çıktı. Polis kaçırılan serverları arıyor.

Şöminede yanmış cep telefonu

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın evindeki şöminede yanmış cep telefonu bulundu. SBK Holding'e ait şirketlerde arama devam ediyor.