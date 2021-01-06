Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eyleme katılanlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.

Yakalananların yalnızca birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi. Şüpheliler arasında MLKP ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle bağlantısı olanlar da bulunuyor.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, terör örgütü MLKP'nin eylemlerle bağlantısını TRT Haber'e değerlendirdi:

Kim bu MLKP'liler?

"MLKP Marksist-Leninist Komünist Parti'sinin kısaltılmışı. 1960-70'li yıllarda sol gruplar içerisinde bir fraksiyon olarak gelişimini göstermiş, ortaya çıkmış bir örgüttü. Şiddet eylemleri içerir. Marksist ideolojide olduklarını iddia ederler ama bu kapsamda da pek çok diğer sol örgütlerde fraksiyon ideolojik bağlamda da ayrılırlar."

"Ömrünü tamamlamış marjinal örgütlerden biri"

"Bunlar tabi artık kendi ömürlerini tamamlamış, mücadelelerini Türkiye hatta dünyada kaybetmiş marjinal örgütlerdir. Bugüne kadar pek çok defa FETÖ olsun, özellikle PKK olsun diğer terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı ortak eylem yapma kararı almış fraksiyonlardan bir tanesi."

Neden ortaya çıktılar?

"Türkiye'nin terörle mücadelede kazandığı başarı birilerini rahatsız ediyor. Ve artık bitmiş marjinalleşmiş, toplumsal tabanı olmayan bu tür terör örgütleri ; özgürlük, demokrasi, üniversitelerin özerkliği gibi çeşitli bahanelerle yeniden sahaya sürülüyor. Bunlar bu kapsamda çeşitli maskelerle, hümanist kavramlarla gençlik yapılanmaları içerisinde özellikle üniversitelere salınıyor. Amaçları bu tür aparatlarla Türkiye'nin iç düzenini yeniden provoke etmek."

"Toplumsal yapıyla bağdaşmayan hareketler"

"Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir noktaya geldi. Yeniden geri dönüşü olmayacak şekilde terör hadisesi Türkiye'nin gündeminden düşmüştür. Türkiye'yi yurt dışında yeniden terörle anılır hale getirme çabalarının bir sonucudur. Fakat ne ideolojik açıdan ne örgütsel yapıları ve bu örgütsel yapılar üzerinden ortaya konan değerler açısından toplumsal dokuyla uyuşmayan hareketlerdir. Bugüne kadar yaşanan süreçler göz önüne alındığında da. Türkiye'nin devlet kapasitesini kurumsal kapasitesi göz önüne alındığında artık bunların yeniden sahaya sürümek suretiyle emperyalist güçlerin bir sonuç elde edebilmesi Türkiye açısından artık mümkün değildir."

"Bunlara ekmek yok"

"Çeşitli bahanelerle harekete geçiyorlar geçmişte pek çok defa yaşadık. Bunlara artık ekmek yok. Ne Türk toplumu ne Türk devleti bunları artık kabul etmiyor, reddediyor."

"Terör mensupları yakalanıp, adalet karşısına çıkarılıyor"

"Zaten bu noktada Türkiye'nin yıllardır verdiği terörle mücadelede kazandığı başarı ortada. Bu tür klasik eski yöntemlerle özellikle üniversite gençliği içerisinde bu tür provokatif terör riskleri salarak, provokatif eylemler yaparak yeniden bir sosyal hareket üretebilmek söz konusu değildir. Yapılan operasyonlarla kısa sürede bu tür terörist olup da gençlik içerisine sızmaya çalışan terör örgütü mensupları birer ikişer yakalanıp adalet karşısına çıkarılıyor."

"Hedefleri Türkiye'ye ayak bağı olmak"

"Türkiye artık terörle mücadelede çok önemli bir başarıyı elde etmiş durumda. İç güvenliği sağlama noktasında belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine erişmiş durumdayız. Türkiye iç güvenliği sağlamakla birlikte özellikle dışarıda da kendi jeopolitik hinterlandında çok yönlü stratejik mücadeleler veriyor. Libya'dan Ortadoğu, Kafkaslara kadar yine Doğu Akdeniz'den Balkanlara kadar çok önemli bir jeopolitik hinterlandında da durum üstünlüğünü sağlamış durumda. Dışarıda bunu sağlayan Türkiye'yi bir şekilde engellemek, bir ayak bağı oluşturmak ve dışarıdaki enerjisini içeride tüketmesini sağlamak için klasik yöntemlerle yeniden teröristleri özelikle üniversite gençliği içerisine salmak suretiyle provokatif hareketler yapıp bizim enerjimizi, gücümüzü bunlarla meşgul etmeye çalışmak."

"Adalet karşısına çıkarılacaklar"

"Bu terörist aparatların ideolojik düzlemde bu tür hareketleri araçsallaştırarak Türkiye içerisinde bir kamuoyu oluşturabile kabiliyetleri çok mümkün değil. Bu dönemler geçti artık. Bu tür klasik teröristlerin ya da terör yandaşlarının üniversite gençliği içerisinde bir taban elde edebilme çabaları artık 70'li yıllarda, belki 80'li yıllarda kaldı. Artık Türkiye'de bunlardan bahsetmek çok söz konusu değil. Bunlar devletimizin kendi kurumsal kapasitesi içerisinde etkisiz hale getiriliyor, getirilecektir. Zaten görüyorsunuz, bunlar tespit edildi, adalet karşısına çıkarılacaklar. Dikkat edin bunlara yönelik toplumsa taban da yok, bunları destekleyen bir kitle de yok. Şu an için devletimizin kurumsal kapasitesi ve mücadele kabiliyeti bunları ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum."