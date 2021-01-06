FETÖ/PDY üyelğinden hakkında yakalama kararı bulunan birinci sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin Sincan’da ailesinden ayrı yaşadığı hücre evi tespit edildi.

Eve baskın düzenleyen ekipler Dikici’yi gözaltına aldı.

Aynı evde hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan yine birinci sınıf emniyet müdürü İbrahim Erbaba da gizleniyordu.

Asmaya tutunup 4'üncü kattan kaçmak istedi

Polisleri karşısında gören Erbaba 4’üncü kattaki evin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı atlayıp kaçmak istedi. Polis ekipleri kovalamaca sonucu Erbaba’yı da yakaladı.

Kılık değiştirip sahte kimlik kulladılar



İki şüphelinin de yakalanmamak için sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin kaldığı hücre evinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan eski bir albayın olduğu tespit edildi.

2'si de ByLock kullanıcısı



Şüphelilerin FETÖ’nün Emniyet gizli yapılanmasında “yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller” olarak kodlandığı ve ikisinin de ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.



Evde FETÖ’ye ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.