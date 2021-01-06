Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
[Fotoğraf: AA]
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama'yı resmi törenle karşıladı. Erdoğan'ın daveti ile gerçekleşen ziyarette, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Törenin ardından başbaşa görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Edi Rama heyetler arası toplantıya da başkanlık edecek.
[Fotoğraf: AA]
Görüşmelerde, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşılıyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021
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Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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