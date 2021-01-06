Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından başbaşa görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Edi Rama heyetler arası toplantıya da başkanlık edecek.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmelerde, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.