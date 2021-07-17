Sırbistan’ın Niş şehrinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı, on dakika içinde sokakları su altında bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki buz parçaları çevreye ve araçlara zarar verdi.

Sırbistan Meteoroloji Müdürlüğü, şiddetli rüzgar ve yağışın tüm ülkeyi etkisi altına alacağı uyarısında bulundu.

Hırvatistan’da da yağmur maddi hasara yol açtı. Gece boyunca devam eden yağmur nedeniyle Bel Manastir ve Nova Gradişka’da sokaklar su altında kaldı, seksen evi su bastı. Bölgede metrekare başına 159 litre yağış düştü.

Bosna Hersek'te sel: OHAL ilan edilecek

Olumsuz hava şartlarının Bosna-Hersek ve diğer bölge ülkelerini de etkisi altına alacağı uyarısı yapılmıştı.

Bosna Hersek'te dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde sele neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Modrica kentinde sokaklar sular altında kalırken ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Modrica Belediye Başkanı Jovica Radulovic, belediye genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceğini bildirdi.

Yollar trafiğe kapandı

Şiddetli yağış, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Zenica-Doboj Kantonu'na (ZDK) bağlı Vitez, Zavidovici ve Zepca belediyelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Zavidovici ve Zepca'da bazı yollar trafiğe kapatılırken sel suları Vitez'deki Kruscica Nehri'nin taşmasına neden oldu.