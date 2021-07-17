Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bab'da bombalı terör saldırısı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevrede hasar meydana geldi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: Terör Saldırısı Suriye PKK/YPG
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