Yeni dönemde öğrencilerin okullarına kavuşmak için toplumun her bireylerine önemli görevler düşüyor.

Salgınla mücadelede, tedbirsizliğin yüz yüze eğitimi tehlikeye sokabileceğinden endişe ediliyor.

Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, "Rehavete kapılıp bu işleri boş verirsek korkarım ki yine bu artışlar devam eder ve çocuklarımız tekrar bu yüz yüze eğitimden mahrum kalırlar" dedi.

Mücadelede en büyük silah aşı. Okulların açılabilmesi toplumsal bağışıklığa bağlı. Uzmanlar, okulların açılması için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerektiğine dikkati çekiyor.

"Erişkinlerin aşılanması lazım"

Bu savaşı kazanmak için toplumum yüzde 80-85'inin aşılanması gerektiğini söyleyen Hasanoğlu, "Nasıl açılacak bu yüz yüze eğitim? Bir defa erişkinlerin aşılanması lazım. Erişkin dediğimiz zaman öğretmenleri kapsar, okulda çalışanları kapsar, servis şoförlerini kapsar. Tabi bunların yanında anne babaların da aşı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gelişimi de yarım kalıyor

Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerin gelişimleri de yarım kalıyor. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmelerinin yanında fiziksel, mental ve sosyolojik olarak da gelişmeleri gerektiğini dile getiren Hasanoğlu, çocukların birçoğunun bunu okuldan aldığını söyledi.