Milli Eğitim Bakanı, Anadolu Soruyor programında eğitim öğretime ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

"Bayramda dikkatli olalım"

Ziya Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım." dedi.

Bakan Selçuk, şu anda devam eden "Telafide Ben de Varım" programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağladığını da ifade etti.

Programa tüm illerde isteyen öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceği belirtti.