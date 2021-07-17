Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 3 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM kararlarına göre, Dışişleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.
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