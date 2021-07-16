Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Alluk Su İstasyonu hakkında BM'nin Şam'da Mukim Koordinatörü ve İnsani Koordinatörü, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü ve UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü tarafından dün yayımlanan ortak açıklaması hakkında değelendirmede bulundu.

Türkiye'nin Suriye'deki insani duruma dair BM ile düzenli temas içerisinde olduğunu bildiren Bilgiç, söz konusu açıklamanın maddi hatalar ile eksik ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini aktardı.

"Terör örgütü PKK/PYD ve rejim, elektriği kasıtlı olarak engellemektedir"

Bilgiç, Alluk Su İstasyonunun, Rasulayn yakınlarında Suriye muhalefetinin kontrolü altında bir bölgede yer aldığını ve elektrik enerjisiyle çalıştığını hatırlattı.

Söz konusu istasyonun yanı sıra Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinin tek elektrik kaynağının ise güneyde olduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Terör örgütü PKK/PYD ve rejim, Alluk Su İstasyonu ve bölgeye gelen elektriği kasıtlı olarak engellemektedir. Söz konusu elektrik kesintileri İstasyondan su tedarikini imkansız kılmakta ve bölgedeki insani koşullarını zorlaştırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'deki insani sorunlar ilkeli, tarafsız ve bağımsız şekilde ele alınmalı"

Bilgiç, Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde 18 Nisan, Alluk Su İstasyonunda ise 26 Haziran tarihinden beri bu nedenle elektrik enerjisinin mevcut olmadığının altını çizerek, "Keza rejim, Bab bölgesine içme ve tarım amaçlı su tedarikini keyfi şekilde engellemeye devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Ortak açıklamanın imzacılarının Suriye'deki insani sorunlara seçici yaklaştığını ve koronavirüs salgını sırasında muhalefetin kontrolü altında yaşayan yüzbinlerce sivilin elektrik ve sudan kasıtlı şekilde mahrum bırakılmasının yarattığı vahim sonuçları göz ardı ettiğine işaret eden Bilgiç cevabında, "Suriye'deki insani sorunların ilkeli, tarafsız ve bağımsız şekilde ele alınmasının gereğini bölgedeki BM temsilcilerine hatırlatırız" ifadesine yer verdi.