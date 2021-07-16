Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetten sılaya yolculuk başladı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler tatil için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıradaydı.

Geçişte uzun araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Salgın hasreti daha da uzattı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir yurda gelemeyenler heyecanlıydı.

Koronavirüs aşısı ya da PCR testi şartı bulunuyor

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 163 bin araç ile 635 bin yolcu giriş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Gurbetçilerin sınır kapısından geçerken koronavirüs aşısı yaptırdıklarını veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiklerini belgelemeleri gerekiyor. Bunlar yoksa 72 saat içinde yapılmış PCR testi isteniyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.