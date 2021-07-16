Kapıkule'de gurbetçilerin "bayram" yoğunluğu
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere yurda gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Sınırdan, 163 bin araç ile 635 bin yolcu giriş yaptı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetten sılaya yolculuk başladı.
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler tatil için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıradaydı.
Geçişte uzun araç kuyruğu oluştu.
Salgın hasreti daha da uzattı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir yurda gelemeyenler heyecanlıydı.
Koronavirüs aşısı ya da PCR testi şartı bulunuyor
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 163 bin araç ile 635 bin yolcu giriş yaptı.
Gurbetçilerin sınır kapısından geçerken koronavirüs aşısı yaptırdıklarını veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiklerini belgelemeleri gerekiyor. Bunlar yoksa 72 saat içinde yapılmış PCR testi isteniyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
- 23:42
- 23:39
- 23:19
- 22:57
- 22:45