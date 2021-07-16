Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız" dedi.