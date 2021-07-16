Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız" dedi.
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız" dedi.
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