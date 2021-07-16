AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" sözlerine cevap verdi.

Çelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir” ifadesine yer verdi.

Sn Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 16, 2021

15 Temmuz gecesi darbecilerin en büyük hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Çelik, “FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı” dedi.

“Bu ifade ahlak dışı bir düşmanlıktır”

Çelik, “CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır. CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir” diyerek FETÖ’nün 15 Temmuz’da hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yineledi.

Fetö’nün 15 Temmuz’da hedefinin Sn Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 16, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla milletin darbeye topyekun direndiğini CHP Sözcüsü’nün de bildiğini söyleyen Çelik, “Aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor” dedi.