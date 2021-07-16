Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Sullivan ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
İş birliğinin devamı vurgulandı
Görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alınırken başta Afganistan olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında gerçekleşen pozitif görüşme sonrası yapıcı ve stratejik iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Türkiye’nin bölgesel konularda ve küresel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla işbirliği içinde çabalarını sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.
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