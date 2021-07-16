Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlan Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY yurtdışı yapılanması soruşturması tamamlandı.



İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya sorumlusu olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu belirlendi.

İddianame hazırlandı



ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve yurt dışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu iddia edilen İnandı hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan iddianame hazırlandı. İnandı hakkında Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İnandı savcılıktaki ifadesinde, 2017 yılından bu yana FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu olduğunu itiraf etmişti.

Elebaşı Gülen ve Öksüz ile görüştü

FETÖ elebaşı Gülen ile yüz yüze görüşmeleri olduğunu anlatan İnandı, son görüşmesini ise 2021 yılı Mart ayında gerçekleştiğini söylemişti.

15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı sivil sanığı Adil Öksüz'ü tanıdığını söyleyen İnandı, "36 yıldır bu oluşumun içindeyim" demişti.