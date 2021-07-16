Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Genel Kurul'da okunmasının ardından düşmüştü.

Gergerlioğlu'nun yaptığı bireysel başvuru sonrası Anayasa Mahkemesi, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın ardından Kocaeli 2’nci Ağır Ceza mahkemesi infazı durdurdu, Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edildi.

Gergerlioğlu’nun vekilliğe iade kararı da Meclis Başkanlığına ulaştı. Kararın Meclis Genel Kurul’unda okunması sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden vekilliğe döndü.